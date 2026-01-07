【新華社フフホト1月7日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗の紅峡谷で、赤い堆積岩が隆起した丹霞地形が雪をまとった。彫刻のような絶景を目当てに多くの観光客が訪れ、写真撮影を楽しんでいる。（記者/李雲平）