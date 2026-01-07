３日、河南省洛陽市のスキー場で遊ぶ市民。（洛陽＝新華社配信／黄政偉）【新華社北京1月7日】中国文化・観光部直属の研究機関、中国旅遊研究院（文化・観光部データセンター）は5日、黒竜江省ハルビン市で開かれた「2026氷雪観光発展大会」で、「中国氷雪観光発展報告書（2026）」を発表した。報告書は、中国の氷雪観光が持続的な成長局面に入っているとの見方を示した。25〜26年の氷雪シーズンの氷雪観光客は延べ3億6千万人