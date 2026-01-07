中国コスメブランドJUDYDOLLから、毎日のアイメイクをアップデートしてくれる新作マスカラが登場します。目元の印象を左右するまつ毛だからこそ、仕上がりの美しさと使いやすさは妥協したくないもの。今回発売される「ハネコームマスカラ」は、ナチュラルさと存在感を両立した仕上がりが魅力。さっと塗るだけで、軽やかに目力を引き出してくれる一本です♡ 新構造ブラシで理想のまつ毛に 最大の特長は、ハネ