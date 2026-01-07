NHKは7日、仲野太賀主演で、豊臣秀吉と弟秀長を描く大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第6弾キャストを発表し、軍師竹中半兵衛役は菅田将暉（32）に決まった。織田家の面々や、織田信長を取り巻く新たな家臣を発表し、森蘭丸は歌舞伎俳優市川團子（21）で、大河初出演になる。信長の弟織田信勝は中沢元紀（25）、信勝の長男織田信澄は、緒形直人・仙道敦子夫妻の長男緒形敦（29）、浅野長吉（後の長政）は大地伸永（24）が演じる。3人とも