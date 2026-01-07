私はアサミ。夫ショウと、小5の息子ヒロとの3人家族です。ずっと賃貸アパート暮らしでしたが、このたび念願の新居を建てました。新しい家はショウの事務所兼用の建物で、入口が2つあります。しかし義両親は「自分たちと同居するために建てた二世帯住宅」だと思い込んでいました。その勘違いから自宅を売却する手配まで進めてしまったようです。最終的には「義姉の家で同居する」という話でまとまったのですが、いろいろと大変でし