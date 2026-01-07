◆バレーボール・全日本高校選手権東九州龍谷2―0東京都市大塩尻（7日、東京体育館）春高バレーの女子2回戦が行われ、６大会ぶりの優勝を目指す東九州龍谷（大分）が東京都市大塩尻（長野）を2―0（25―12、28―26）で破り3回戦に進んだ。3回戦では旭川実（北海道）―奈良文化の勝者と対戦する。第1セット（S）は主将の藤粼愛梨（3年）や鎌倉詩織（2年）が得点を量産。高さのあるブロックも効果的でペースをつかみ、