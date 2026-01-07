福岡管区気象台は7日午前9時30分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞10日は、沿海州沖の日本海を低気圧が発達しながら東進する見込み。このため、対馬海峡を中心に気圧の傾きが大きくなるでしょう。低気圧の発達の程度によっては、福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘に暴風警報を発表する可能性があります。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞10日福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘暴風［中］