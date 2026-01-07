特産の茶の振興を祈願し、手揉み茶技術の文化を継承していこうと静岡県富士市で保存会による初揉みが行われました。 【動画】「心を込めて」手揉み茶技術の文化を継承 保存会による初揉み＝静岡・富士市 この初揉みは、富士市茶手揉保存会が毎年行っている新年の恒例行事です。 1月6日は、保存会のメンバー12人が参加し、蒸した茶葉を焙炉（ほいろ）の熱などで乾燥させながら、手揉みで茶葉を仕上げていきました。 ＜富