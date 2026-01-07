浜岡原発の再稼働審査をめぐるデータ不正問題を受け、原発周辺の自治体の市長が中部電力に対する管理・監督の徹底を、2025年1月下旬、国に要望する方向で調整していることが関係者への取材で明らかになりました。 【動画】【独自】地元自治体が中電の管理・監督の徹底を国に要望へ 浜岡原発の再稼働審査をめぐるデータ不正問題＝静岡 中部電力をめぐっては、浜岡原発の再稼働に向けた原子力規制委員会の審査でデ