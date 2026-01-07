2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され、現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、実行役とされる少年3人を現場付近まで乗せてきた車が、関西圏のナンバーとみられることが新たに分かりました。 【動画】逮捕の少年3人を現場まで乗せた車は関西圏のナンバーか 現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件＝静岡・長泉町 12月、長泉町納米里（なめり）で高齢の夫婦がテープで縛られ、現金約1000万円を奪