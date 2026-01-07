白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】女子プロたちが振り袖に着替えました■富士通レディース（10月17〜19日、千葉県・東急セブンハンドレッドクラブ、優勝：木村彩子）最後のパットを沈めたあと、木村彩子は大きく両手を広げた。そのガッツポーズは、3年ぶりの勝利以上の意味を背負っていた。この一勝が示したのは個人の復活だけではない。19