JFLから入替戦でJ3に昇格したレイラック滋賀が7日、滋賀県草津市内のグラウンドで全体練習を開始した。昨季の主将、MF海口彦太（げんた）は「Jクラブとしての初練習と言っても、メンバーもほとんど変わらないし、いつも通りの感じでしたね」とサッカーを続ける環境に変わりがないことを強調した。「百年構想リーグではJ2とも戦えるし、自分たちの今の力を知ることができる。厳しい試合が続くだろうけど、楽しみだし、秋から始ま