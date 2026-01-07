新潟県内の一部の小学校は冬休みが明け、1月7日から授業が再開しました。新潟市中央区の笹口小学校には、児童の元気な登校風景が戻ってきました。ほとんどがことしの干支「午年」の年男・年女の5年生の教室。友達との久しぶりの再開に笑顔を見せる児童たちはそれぞれに2週間ほどの冬休みを楽しんだようです。【児童】「いとことソリに行って雪山で遊びました」【児童】「おみくじだけ買って大吉が出たのでうれしかった」子どもたち