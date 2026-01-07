菊陽町は、JR豊肥線の原水駅周辺で進めている土地区画整理事業の中で、半導体ミュージアムの整備計画を進めていることを明らかにしました。菊陽町によりますと、「半導体ミュージアム」は大学や研究機関が集まる「知の集積エリア」の中に整備される計画です。半導体がどのような製品に活用されるかなどを遊びながら学ぶミュージアムの他、大学が、半導体を学ぶための新たなキャンパスの開設を計画しているという