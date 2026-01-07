宮崎市フェニックス自然動物園で１〜４日、アジアゾウの「みどり」（雌、２５歳）が、新春恒例の書き初めを披露した。４日は今年の干支（えと）にちなみ、みどりが特製の筆を長い鼻でつかんで漢字の「午（うま）」とひらがなの「うま」を、飼育係の指示を受けながら力強く書き上げ、来場客から歓声と拍手を浴びた。みどりは約１か月間、書き初めの練習に励んだといい、竹田正人園長は「毎年干支の漢字に挑戦して２巡目なので