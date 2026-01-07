和歌山電鉄の小嶋光信社長に抱かれる貴志川線貴志駅3代目猫駅長に就任した猫の「よんたま」＝7日午前、和歌山県紀の川市和歌山電鉄の貴志川線貴志駅（和歌山県紀の川市）で7日、昨年11月に死んだ2代目猫駅長「ニタマ」の後任となる3代目猫駅長に三毛猫の「よんたま」が就任し、辞令が交付された。新たな猫社員の「ろくたま」もお披露目された。駅舎前で、和歌山電鉄の小嶋光信社長から駅長の肩書が刻まれたメダルがよんたまに