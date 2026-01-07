どんど焼きで参拝客の高齢女性がやけどを負った現場＝7日午後0時40分ごろ、北海道函館市の湯倉神社7日午前10時35分ごろ、北海道函館市湯川町2丁目の湯倉神社で、参拝客の高齢女性がどんど焼きにしめ飾りを投げようとした際、衣服が燃えて顔や手足にやけどを負った。病院に搬送されたが、意識はあるという。函館中央署などによると、女性は古いしめ飾りを火の中に投げようとした際にバランスを崩して倒れ、衣服に火が燃え移った