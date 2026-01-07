【「パンダコパンダ」新商品4種】 1月10日 発売 価格：1,320円～ ベネリックは、同社が運営する全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、アニメーション映画「パンダコパンダ」の新商品を1月10日より販売する。 今回販売されるのは、パパンダたちとサーカス団から逃げ出した「トラちゃん」との出会いが印象的な話「パンダコパンダ 雨ふりサー