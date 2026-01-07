【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の速水もこみちが1月5日、自身のInstagramを更新。お正月BBQの料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】41歳俳優「プロの域」BBQで作った本格ピッツァ◆速水もこみち、BBQでの料理10品紹介速水は「正月BBQ たまにはシンプルに」とつづり、数々の料理を投稿。ハーブとバターとレモンと鯛、シルクロード風唐辛子とクミンのラム串、オニオンスープ、エビマヨコーンピッツァ、炭火焼き煮込みハンバー