政府の物価高騰対策で「おこめ券」などの配布が推奨されている中、鹿児島市は、1人あたり5000円分のプリペイドカードを4月から全世帯に配ることになりました。 政府は、地方自治体への交付金を拡充し、物価高騰対策として自治体に「おこめ券」などの配布を推奨しています。 こうした中、鹿児島市は、1人あたり5000円分のVISAのプリペイドカードを配布することになりました。 対象は市内のおよそ29万世帯・57万9000