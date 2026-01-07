きょう1月7日は「七草」です。鹿児島市の神社では、晴れ着姿の子どもたちが、お参りに訪れています。 1月7日の「七草祝い」は鹿児島の伝統行事で、数え年で7歳になる子どもの健康と成長を願って神社参りをします。 鹿児島市の護国神社にはきょう7日、晴れ着姿の子どもたちが家族に手を引かれてお参りに訪れていました。 「（Q.将来の夢は?）サーティーワン(アイスクリーム店)の人」 「1年生になるので、頑張