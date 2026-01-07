７日放送のテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、６日に自民党で新年仕事始めの会合が開かれ、高市早苗首相があいさつに立ったことを報じた。この日の番組では、早ければ春にも解散、総選挙があり得ると報道。コメンテーターで出演した元国会議員でタレントの杉村太蔵は「石破政権の時に解散、総選挙を打って、その時に落選した元職の中には高市総理と非常に近しい元議員って多