モデルの佐野麗奈（２３）が７日までに、銀行を退職したことを明かし、反響を呼んでいる。Ｘ（旧ツイッター）とインスタグラムで「【ご報告】１２月末で銀行を退職しました。就職しない道を選んで、後悔はありません」と公表。「これまでの芸能やＳＮＳは、学生・就活・銀行員をしながらの片手間でした。今年からは、逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います」と意気込み、「覚悟を持って進みます。佐野麗奈をよろし