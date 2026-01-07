タレントの若槻千夏（41）が、6日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）で、番組スタッフに思わずツッコむ場面があった。同番組では「気になる人へのLINEの返し方」を巡ってトークを展開。ゲスト出演した8人組ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL」のNAOYAは、未読のまましばらく置き、「だいたいまあ4時間後ぐらいとか」に返信すると明かした。プレビュー機能を使って内容は確認するものの、あ