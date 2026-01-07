SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）さんと、男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規さん（34）の結婚会見が、本日、都内で行われました。二人は東海地方出身という共通点を持ち、11年前の名古屋駅での出会いから3年間の交際を経て、昨年11月26日の「いい風呂の日」にプロポーズが成立したことを明かしました。 【写真を見る】【 元SKE・松井珠理奈 ＆ ボイメン・辻本達規 】結婚会見「一緒の時間を刻めた