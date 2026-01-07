騙され不倫にあった経験はありますか？独身だと思っていたのに、実は奥さんがいる既婚者だった……。そんな現実を突きつけられたら、人間不信に陥ってしまいますよね。しかしそんな身勝手な人は、別れてからも自分のことしか考えていないようで……？今回は、元カレを軽蔑した話をご紹介いたします。やり直すつもりでいる元カレ「結婚を考えて交際していた相手は、既婚者でした。ずっと私は不倫をしていたことがわかったとき、