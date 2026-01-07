バイきんぐ・小峠英二がベンチャー企業のCEOとなり、異次元・異業種コラボが生み出す新感覚な冒険＆実験＆発見バラエティ『ガリベンチャーV』。本日1月7日（水）の放送では、“AIが人間に近づいた時代”を象徴する最先端企画が始動する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！同番組ではこれまでも、「AI技術はここまで進化した！」を合言葉に、AIについて学び続けてきた。2026年からは、「AI5大企画」をスタートさせる。ジャ