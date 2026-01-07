【第14話】 1月7日公開 【拡大画像へ】 竹書房は、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第14話を竹コミ！にて公開した。 本作は、政治家秘書の男性が囚われの姫騎士として異世界転生し、源氏名・リリーオンとして百合娼館で働くことになる転生コメディ。第14話では、リリーオンとアルガはイーリスの介添えとして月の天子に拝