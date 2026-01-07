みのやが後場も強含みで推移している。正午ごろに発表した１２月度の月次売上高で、「おかしのまちおか」既存店売上高が前年同月比１．３％増となり、３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客数は同１．６％減となったものの、客単価が同３．０％増と上昇したことが牽引した。なお、全店売上高は同６．７％増だった。 出所：MINKABU PRESS