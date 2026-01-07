八洲電機が続伸している。この日、日立システムズ（東京都品川区）と共同で、カナダに本社を置くクールＩＴシステムズ社製の直接液冷システム（ＤＬＣ）の販売・据え付け・試運転・保守サービスを提供開始すると発表しており、好材料視されている。 ＤＬＣは、電子機器やサーバーの発熱部品を冷却液で直接冷却する技術のこと。今回の日立システムズとの協創では、八洲電機が有するＤＬＣの現場技術