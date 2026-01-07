午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１００１、値下がり銘柄数は５４０、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に精密機器、サービス、非鉄金属、海運など。値下がりで目立つのは鉱業、その他製品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS