「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日正午現在で三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが「買い予想数上昇」４位となっている。 ７日の東証プライム市場で三菱ＵＦＪが３日ぶりに反落。株価は一時、２６５８円まで買われ上場来高値を更新したが、買い一巡後は売りに押された。植田日銀総裁が５日の全国銀行協会の挨拶で利上げ継続姿勢を示し、市場には利上げペースが速まるとの観