ミネソタ・ティンバーウルブズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年1月7日（水）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 122 - 94 マイアミ・ヒート NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対マイアミ・ヒートがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートが