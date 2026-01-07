バレンシアは、レアル・ソシエダに所属するFWウマル・サディクの獲得に近づいているようだ。6日、スペイン紙『マルカ』が報じている。2022年夏に、当時所属していたアルメリアで発揮した得点力を期待され、レアル・ソシエダに鳴物入りで加入したサディク。しかし、2000万ユーロ（約28億円）というクラブ史上最高額の値がつけられた点取り屋は、前十字じん帯断裂の大ケガもあり、ここまでの3年間で公式戦通算5得点と鳴りを潜め