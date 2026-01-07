バルセロナは6日、ドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンがチームを離脱したことを明らかにした。現在33歳のテア・シュテーゲンは2014年7月にボルシアMGからバルセロナに加入。ここまで公式戦423試合に出場し、正守護神として数多くのタイトル獲得に貢献してきたが、キャプテンに就任した昨シーズンは2024年9月に右ひざ膝蓋腱完全断裂の大ケガを負って長期離脱を余儀なくされると、今夏には背中の手術を受けたこと