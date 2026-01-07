【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、旧正月の大晦日である2月16日に台湾で放送になる『2026超級巨星紅白藝能大賞』に参加することが決定した。 ■現地ファンの前でパフォーマンス初披露 通称、台湾版紅白とも言われる本番組は、台湾、中華圏、韓国などアジアのアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する年末恒例の大型歌番組。 King & Prince