元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前にそろって登場した。【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈先日開催されたAKB48のコンサートでは、直接OGメンバーに報告できなかったという松井。「先輩方、20周年を迎えたお姉ちゃんたちに報告したくて。武道館に呼んでいただいたときも報