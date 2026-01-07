兵庫県西宮市の神社で毎年行われている「福男選び」から着想を得た“福女選び”が岐阜県恵那市で初めて開かれ、およそ100人の女性が参加しました。7日午前8時、「開運」のかけ声とともに一斉に駆け出す女性たち。恵那市の市神神社周辺で開かれたのは、「福女チャレンジ」です。350年以上続く例祭「七日福市」を盛り上げようと初めて企画され、500メートルを疾走。コースの途中には、配布されたリストバンドと同じ色のカードを探す