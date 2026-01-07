宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と三菱重工業は７日、鹿児島県の種子島宇宙センターで２月１日に予定していた主力ロケット「Ｈ３」９号機の打ち上げを延期すると発表した。８号機は昨年１２月２２日に打ち上げに失敗し、ＪＡＸＡなどが原因究明を続けている。新たな打ち上げ時期は未定という。９号機には日本版の全地球測位システム（ＧＰＳ）に使われる内閣府の測位衛星「みちびき７号機」を搭載する。