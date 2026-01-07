日本時間7日に行われたMLB・ブルージェイズの入団会見で、岡本和真選手がメジャー初挑戦となる来季への意気込みを語りました。これまで巨人で11年間プレーし、1074試合に出場した岡本選手。4番も担い248本塁打、717打点、通算打率.277と主にバットでチームに貢献してきました。その自身の強みについて「僕は体が丈夫なところと、バッティングが得意なところ」と語ると、「3つのポジションどこのポジションでも守れる。準備はしてき
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
- 2. 足切断 ハチミツ二郎がTV復帰
- 3. 中居正広氏は「戻る場所」喪失か
- 4. 漫画家がAI使った画像投稿を謝罪
- 5. 7億円時効直前…当せん者が出現
- 6. 鈴木奈々 3億豪邸の頭金額を公表
- 7. 安住アナ 今日は行くだけでいい
- 8. 母子4人死亡 夫に鉄壁のアリバイ
- 9. 紀子さま焦りか 前代未聞の事態
- 10. 清水尚弥、結婚を発表 お相手は「かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性」 弟は清水尋也
- 1. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
- 2. 7億円時効直前…当せん者が出現
- 3. 母子4人死亡 夫に鉄壁のアリバイ
- 4. 紀子さま焦りか 前代未聞の事態
- 5. キックボードで警察署へ 男逮捕
- 6. ネイリスト殺害 過去トラブルか
- 7. コンクリ詰め殺人 母は他人事か
- 8. さいたまスーパーアリーナ休館へ
- 9. 「アールおじさん」実は同一人物
- 10. 小野田大臣の参拝の装いに大反響
- 1. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
- 2. 飲食店員がイラつく客の言動10選
- 3. いつか住みたい都道府県 1位は
- 4. 知らないとヤバい最強の虫歯予防
- 5. AIで女性の服脱がせ…痛烈に批判
- 6. 高校生暴行動画 拡散は名誉毀損?
- 7. 愛子さま 再度ティアラ新調辞退
- 8. 工場で火事 複数人が逃げ遅れか
- 9. 外務省 日本への措置は「遺憾」
- 10. 国保支払い逃れ 維新4人ら関与か
- 1. 韓国人男が北海道の薬局で暴れる
- 2. 中国人観光客減少で日本に変化?
- 3. 万博担当 娘に「オーサカ」命名
- 4. 韓国で邦人格闘家が引っ張りだこ
- 5. 「出演中」に29歳で死去…4年前
- 6. aespa紅白出演に「狂気感じた」
- 7. 韓俳優の弔問で「常識ないのか」
- 8. カンボジアで発見…衰弱した姿に
- 9. 中国で留学生の「帰国ラッシュ」が加速、その背後にある現実とは―中国メディア
- 10. 空自機が中国軍の「怪鳥」を激写
- 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 3. 中国 日本への製品の輸出禁止へ
- 4. 妻に財産渡したくない 男性吐露
- 5. 期間限定で「厚切り豚角煮定食」
- 6. SBI新生銀行の複数企画を解説
- 7. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
- 8. 小泉純一郎氏が破壊「官邸開き」
- 9. 資生堂、希望退職に257人応募 過去最大赤字で合理化
- 10. 勝ち続ける青学「勝利メソッド」
- 1. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 2. Ankerの定番商品が最大33%OFFに
- 3. Amazonで人気のレディース福袋
- 4. BAKUNEがAmazonで最大20%OFFに
- 5. Ankerの45W充電器 1月に発売へ
- 6. 手元にあるストレージの便利さ
- 7. Pixel Watch 4に新たな機能追加
- 8. 2回目のデートに繋がらない理由
- 9. Amazonでカップ麺が最大37%OFFに
- 10. Anker防犯カメラ 死角&手間なし
- 11. Uber Eats「悪天候稼働」の現実
- 12. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 13. 2026年に来るガジェット大胆予測
- 14. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 15. Mac miniと似通っているドック
- 16. 米アップルCEO 2026退任説が浮上
- 17. 新エントリースマホ「OPPO A5 5G」の外観や同梱品、基本機能などを写真や動画で紹介！釘が打てる耐衝撃に加えて防水も対応【レビュー】
- 18. 進化した英語勉強アプリの実力
- 19. SQD×ミニLED液晶テレビ登場
- 20. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 1. 真央&佳菜子「断絶関係」に変化?
- 2. ブルズが河村勇輝と再び2WAY契約
- 3. プロ野球FA 決まらぬ3人の行方は
- 4. 箱根6区山下り→ブラック企業感
- 5. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
- 6. 知ってる欽ちゃんと…心配の声
- 7. 戦力外2人が異国の地で現役続行
- 8. 箱根ガッツポーズに「軽率」私見
- 9. 大野智の「書き初め」にSNS騒然
- 10. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 1. 足切断 ハチミツ二郎がTV復帰
- 2. 中居正広氏は「戻る場所」喪失か
- 3. 漫画家がAI使った画像投稿を謝罪
- 4. 鈴木奈々 3億豪邸の頭金額を公表
- 5. 安住アナ 今日は行くだけでいい
- 6. 渡部 芸能活動を再開させたワケ
- 7. 清水尚弥、結婚を発表 お相手は「かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性」 弟は清水尋也
- 8. 四千頭身後藤 路上キスは「嘘」
- 9. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 10. 芦田愛菜 プライベート旅行判明
- 1. UNIQLOとDAISO 暖かい靴下どっち
- 2. 掃除や収納 主婦の100均活用術
- 3. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
- 4. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
- 5. 190円 吉田羊も愛用の便利グッズ
- 6. 職場にいる病ませる人の特徴6選
- 7. 冬ならではミスドの贅沢な一品
- 8. ラケットスポーツ 日本への変化
- 9. サーティワン新作フレーバー登場
- 10. ほっともっと「恵方巻」発売へ