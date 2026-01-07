◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝で史上初となる“2度目の3連覇”を果たした青山学院大学。4年生として最後の箱根路を駆け抜けた4選手が次なる目標について語りました。3区を託され、11位から順位を3つ押し上げる走りを見せた宇田川瞬矢選手。「直近で都道府県対抗駅伝(18日開催)があるので、そこで埼玉代表として恥のない走りをしっかりとしたい」と語ります。9区区間賞の佐藤有一選手も、都道府県