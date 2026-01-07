東映は、仮面ライダー生誕55周年となる2026年、「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、1月7日正午より仮面ライダーWEB(公式HP)上でのカウントダウンを開始した。これまで仮面ライダー生誕の周年では、記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーの藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治が監督を務めた『仮面ライダー1号』(2016)を制作。生誕50周年では、庵野秀