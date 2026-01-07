かっぱ寿司は1月8日〜2月4日の期間、PayPayで3,000円以上支払った利用者を対象に、最大5%のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」キャンペーンを全国のかっぱ寿司の店舗(改装中店舗を除く)で実施する。最大5%のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」キャンペーン(かっぱ寿司)同キャンペーンは、PayPayアプリ内で事前にクーポンを取得し、店舗で3,000円以上のPayPay支払いをすることで、最大で支払額の5％相当のPay