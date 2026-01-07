家事、育児、仕事に追われながら、夜にようやく一息つく日々を送っていた友人。ところがその努力を知らない夫が放った心無いひと言が、彼女の心に深く刺さります。今回は、夫婦間でのすれ違いがうまれた「言葉」についてのお話です。 ようやく座れた夜、信じられないひと言が 下の子のお迎え、ご飯、お風呂などのお世話。上の子の塾からきた連絡対応に丸つけ。すべての家事を終えるころには夜の23時。ようやく一息つき、お酒を