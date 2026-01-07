新エントリースマホ「Nothing Phone (3a) Lite」が日本で1月15日に発売！Nothing Technologyの日本法人であるNothing Technology Japanは7日、Nothing Technologyが展開するメインブランド「Nothing」における新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (3a) Lite（型番：A001T）」を日本市場にて2026年1月15日（木）に発売するとお知らせしています。発売に先立ってすでに1月7日（水）12時より予約受