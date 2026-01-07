マクドナルドとドラゴンクエストのコラボメニューから4品を食べてみた 1月7日から販売がスタートしたマクドナルドとドラゴンクエストのコラボメニュー「ドラクエバーガー」。さっそく食べてみたので食レポをお届けする。コラボメニューを注文する際の参考にして欲しい。 日本マクドナルドは、2026年で40周年を迎えるドラゴンクエストとのコラボレーションキャンペーンを展