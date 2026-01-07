ヤクルトの育成ドラフト１位・小宮悠瞳（ゆめ）投手（川崎総合科学）が７日、埼玉・戸田市の寮に入寮した。将来を期待される左腕がスーツケースなどたくさんの荷物とともに持ち込んだのはエナメルのショルダーバッグ。大師中の軟式野球部時代から６年間も使っているもの。「思い出が詰まっているものです。キャンプにも持っていきたいです」とバッグとともに支配下登録という夢へ向かっていく。