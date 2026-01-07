巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。「改めてこれからプロの世界に入るんだなという実感が湧いてきました」と気持ちを高ぶらせた。入寮に際して持ち込んだのは小学生の頃に購入した阿部監督のリストバンド、タオルと坂本のリストバンド。憧れの選手と同じユニホームを着ることとなり「一番はうれしいなという気持ちはあるんですけど、うれしいだけではやっていけない