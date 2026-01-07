元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前に登場した。そろって晴れ着で現れ、幸せムードあふれる2人から交際期間の詳細も語られた。【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈交際以前は「地元のお兄さんのように悩みも話せたし、昔からの知り合いのようでした」と兄妹のような関係だっ