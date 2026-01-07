NHKは7日、仲野太賀主演で、豊臣秀吉と弟秀長を描く大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第6弾キャストを発表し、軍師竹中半兵衛役は菅田将暉（32）に決まった。今回は、織田家の面々や、織田信長を取り巻く新たな家臣を発表し、森蘭丸は歌舞伎俳優市川團子（21）に決定。團子は大河初出演。幼少時より織田信長に使えた小姓で後に近習となる森蘭丸役に抜てきされた。市川團子のコメントは以下の通り。「まさか私が大河ドラマに出演させてい